Highlights Djokovic-Bautista Agut 4-6 6-4 7-6, semifinale Masters 1000 Cincinnati 2020 (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Gli Highlights della semifinale del Masters 1000 di Cincinnati 2020 tra Novak Djokovic e Roberto Bautista-Agut. Il serbo batte lo spagnolo dopo tre ore di vera battaglia con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(0) dopo che Bautista era arrivato a servire per il match pochi minuti prima di alzare bandiera bianca. Ennesima prova di forza mentale del numero uno del mondo, che nonostante i problemi fisici si conquista l’atto conclusivo del torneo. LA CRONACA DEL MATCH Leggi su sportface

Novak Djokovic incrocia Ricardas Berankis al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il serbo ritorna ufficialmente in campo dopo le uscite in esibizione che lo hanno visto protagonista anche fu ...