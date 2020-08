Harry Maguire dice di essere stato picchiato dalla polizia greca: «Ho avuto paura di morire» (Di venerdì 28 agosto 2020) «Ho temuto per la mia vita. So come sono andate le cose. Non sento di dovermi scusare con nessuno, le scuse si fanno quando hai fatto qualcosa di sbagliato». Il difensore e capitano del Manchester United, Harry Maguire, all’emittente televisiva britannica BBC, ha raccontato l’episodio in cui è incappato durante la sua vacanza a Mykonos, in Grecia, che gli è costato l’arresto e la condanna a 21 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa con la condizionale per i prossimi tre anni e l’esclusione dalla nazionale inglese per i prossimi impegni in Nations League. LEGGI ANCHE –> Arrestato a Mykonos il capitano del Manchester United Maguire è stato ritenuto colpevole dalla giustizia ... Leggi su giornalettismo

DiMarzio : Il racconto del calciatore dello #United dopo i fatti avvenuti in Grecia: “Ero in panico, ho temuto per la mia vita… - giornalettismo : Harry #Maguire racconta quello che è successo durante la vacanza a #Mykonos. Il difensore è stato arrestato dalla p… - Fprime86 : RT @DiMarzio: Il racconto del calciatore dello #United dopo i fatti avvenuti in Grecia: “Ero in panico, ho temuto per la mia vita. È stato… - kupaleon : RT @DiMarzio: Il racconto del calciatore dello #United dopo i fatti avvenuti in Grecia: “Ero in panico, ho temuto per la mia vita. È stato… - gnomini : RT @DiMarzio: Il racconto del calciatore dello #United dopo i fatti avvenuti in Grecia: “Ero in panico, ho temuto per la mia vita. È stato… -