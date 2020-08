Formula 2, Juan Manuel Correa in pista a Spa per ricordare Hubert: “Ci manchi, amico” (FOTO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Splendide e commoventi immagini da Spa, in Belgio, dove Juan Manuel Correa è tornato sul luogo dell’incidente del 31 agosto 2019 quando durante una gara di Formula 2 Anthoine Hubert ha perso la vita in seguito ad uno scontro con il pilota statunitense di origini ecuadoriane, ancora in sedia a rotelle. Correa è voluto salire in prima persona all’Eux Rouge per tributare il suo pensiero, come scritto poi su Twitter: “Ci manchi, amico”. Il post di Correa We miss you, mate. 💙 pic.twitter.com/peyItJ7KpE — Juan Manuel Correa (@JMCorrea ) August 27, 2020 Leggi su sportface

sportface2016 : FOTO - #BelgiumGP Il commovente ricordo di #Correa in memoria di Anthoine #Hubert - FilippoRubu00 : ??#Hellas e #Monza si contendono l’attaccante Juan #Brunetta ???? del #Godoy. Può arrivare con la formula del prestito… - sportli26181512 : GP Belgio, cosa è cambiato a Spa nel punto del tragico incidente di Hubert: Il Mondiale torna sul tracciato belga u… -