E’ morto l’imprenditore Bernardino Ceccarelli (Di venerdì 28 agosto 2020) Ceccarelli, noto imprenditore e dirigente sportivo friulano è mancato all’età di 75 anni. Oltre 40 anni fa aveva fondato un azienda di trasporti e logistica. Fu vicepresidente dell’associazione Piccole e medie industrie di Udine e presidente del Catas. In ambito sportivo era molto legato al mondo della pallavoto. Per 40 anni ha ricoperto il ruolo di presidente della Libertas Martignacco. “E’ una giornata molto triste per la nostra Società. Il Presidente Bernardino Ceccarelli ci ha lasciati. Bernardino è stato un esempio, in campo lavorativo e sportivo. Un friulano vero, lavoratore infaticabile e persona di parola. Una perdita infinita ma da lassù sarai sempre la nostra guida”. Questo è il messaggio che la Libertas ... Leggi su udine20

