Daydreamer: nuova collocazione al sabato pomeriggio (Di venerdì 28 agosto 2020) Con il ritorno di Uomini e Donne, la soap turca Daydreamer dovrebbe andare in onda il sabato pomeriggio prima di Verissimo: anticipazioni “Uomini e Donne” tornerà in onda con le nuove puntate a partire da lunedì 7 Settembre, alle 14.45 su Canale 5. Che fine farà dunque Daydreamer-Le ali del Sogno, soap turca rivelazione dell’estate? Secondo il sito di informazione televisiva DavideMaggio.it, le affezionate telespettatrici potranno continuare a seguire le vicissitudini romantiche di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) ogni sabato pomeriggio, a partire dal 12 Settembre, prima di Verissimo talk show festivo condotto da Silvia Toffanin. Ma non è tutto, poichè visto il successo clamoroso ... Leggi su zon

