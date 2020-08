DayDreamer - Le ali del sogno: a settembre sbarca in prima serata su Canale 5 (Di venerdì 28 agosto 2020) DayDreamer - Le ali del sogno e Can Yaman non abbandonano i fan a settembre ma sbarcano addirittura nella prima serata di Canale 5. Promozione in vista per DayDreamer - Le ali del sogno che a settembre sbarca nella prima serata di Canale 5! E, in base a quanto appreso dalle prime indiscrezioni, raddoppia addirittura la propria presenza nei palinsesti della rete. Il 7 settembre 2020 infatti Mediaset sottoporrà DayDreamer - Le ali del sogno al test della prima serata: la soap con Can Yaman andrà in onda il lunedì sera su Canale 5 con ... Leggi su movieplayer

ali_sogno : RT @grupposupporto: È UFFICIALE: ECCO I NUOVI ORARI DI #Daydreamer - sabato, 5 e 12 settembre, dalle 14:45… - Noovyis : (DayDreamer - Le ali del sogno: a settembre sbarca in prima serata su Canale 5) Playhitmusic - - blogtivvu : Daydreamer - Le ali del sogno prosegue e arriva anche la prima serata e il sabato pomeriggio: Can Yaman non abbando… - Itsangy12 : Si ok ma io aspetto la pubblicità che dice DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO IN PRIMA SERATA LUNEDÌ 7 SETTEMBRE quindi Piersilvio susu ??? - fanpage : #DayDreamer sbarca in prima serata! -