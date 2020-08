Cremona-Virtus Bologna in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Il girone B della Supercoppa 2020 di Serie A1 si apre con il confronto del PalaRadi tra Vanoli Cremona e Segafredo Virtus Bologna. Dopo un’estate travagliata la squadra del patron Vanoli può sorridere quanto meno per essere riuscita ad iscriversi al massimo campionato senza fallimento o auto-retrocessione. La banda lombarda è passata nella mani di Paolo Galbiati che dopo l’esperienza da primo a Torino proverà a lasciare nuovamente il segno in A1. Dall’altra parte la collaudata banda di Djordjevic che nella passata stagione a causa dell’interruzione ha perso la chance di competere per il trionfo in campionato e nell’Eurocup, con quest’ultima che sarebbe valsa un posto in Eurolega. La palla a due del confronto ... Leggi su sportface

