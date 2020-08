Città di Avellino, c’è la firma di Davide De Vita (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Città di Avellino SSD comunica l’ingaggio del difensore Davide De Vita, che proviene dall’FC Avellino. Giocatore giovane, classe 2001, nelle ultime due stagioni ha disputato due campionati di vertice in Promozione. Nonostante la giovane età Davide ha dimostrato di avere carisma ed ha saputo integrarsi in gruppo risultando una pedina fondamentale. “Sono contento di questa opportunità, che vedo come la continuazione di un percorso di crescita. Tanti giovani come me sono stati valorizzati dal lavoro della società, che ha programmato questo percorso ed ha avuto ragione fino ad oggi. Non vedo l’ora di iniziare e sono molto entusiasta, perché ho voglia di confrontarmi con una categoria superiore ed ho la voglia di ... Leggi su anteprima24

