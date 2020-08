Castel Volturno, vasto incendio di rifiuti: tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Questa mattina intorno alle 11:00 una squadra dei vigili del fuoco di Caserta e precisamente la squadra T.D.F. ( una squadra preposta al controllo ed estinzione dei roghi di rifiuti nel terrirorio denominato Terra dei Fuochi)del distaccamento di Mondragone è intervenuta in Castel Volturno, Viale Catanzaro, per un vasto incendio rifiuti. Una volta giunti sul posto i vigili del fuoco constatavano che in un appezzamento di terreno vi era un incendio che stava interessando,oltre le sterpaglie, anche rifiuti vari come: pneumatici, plastica e grandi elettrodomestici. I vigili ... Leggi su anteprima24

