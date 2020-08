Caselle in Pittari, il sindaco Nuzzo: “Già chiusa attività “untrice”” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il bollettino dell’Asl che ha rilevato 12 casi di residenti positivi al test del coronavirus, nel piccolo centro di Caselle in Pittari arriva anche la comunicazione ufficiale anche del sindaco Giampiero Nuzzo. “Purtroppo ciò che avremmo voluto che non si verificasse mai è accaduto. Dai tamponi, effettuati stamattina, sono risultate delle persone positive, tutte riconducibili ad un’attività commerciale che, già da ieri ho provveduto a chiudere in via preventiva. Tutti i positivi e i loro familiari sono in quarantena obbligatoria. Stiamo ricostruendo la catena dei contatti e abbiamo circoscritto il focolaio. Voglio tranquillizzare l’intera popolazione che la situazione è sotto controllo. Tutti insieme ne usciremo ancora ... Leggi su anteprima24

