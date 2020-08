Calciomercato Atalanta – In arrivo il difensore Romero (Di venerdì 28 agosto 2020) Calciomercato Atalanta – Il difensore argentino Romero, di rientro dal prestito al Genoa, ad un passo dall’Atalanta. Christian Romero in nerazzurro Christian Romero, difensore rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa, non rientra nei piani del nuovo tecnico Andrea Pirlo. La Dea si è subito fatta avanti per cercare di strappare il difensore alla concorrenza, specialmente il Napoli che lo inserirebbe nella trattativa Milik. La trattativa Romero sarebbe già in stato avanzato, tanto che Juventus e Atalanta starebbero defininedo solo gli ultimi dettagli per trovare l’accordo decisivo. Calciomercato Atalanta – In ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Atalanta, primi contatti per #Boga del Sassuolo. E piace #Senesi del Feyenoord - DiMarzio : Passi avanti per #Miranchuk all'#Atalanta - Glongari : #Atalanta idea #Romero per la difesa trattativa in corso con la #Juventus #calciomercato #sportitaliamercato @MCriscitiello - SOSFanta : ???? L'Inter e l'Atalanta chiedono il rinvio della prima giornata: cosa succederà ? - sportli26181512 : Juve-Atalanta: incontro per Romero, sorpassata la Roma: Vertice di mercato tra Juventus e Atalanta ieri a Milano...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Atalanta, ESCLUSIVO l’agente di Malinovskyi | “Tanti club interessati a lui” CalcioMercato.it Calciomercato, Cairo apre alla partenza di Izzo. Intanto lui perde la Nazionale

Ormai non è più un segreto: Armando Izzo è stato inserito dal Torino nella lista dei giocatori sacrificabili sul mercato. A confermarlo è stato il presidente Urbano Cairo in persona che ieri, in una l ...

Roma su Biraghi e Papastathopoulos: scambio tra Florenzi e Kean?

In casa Roma è slittato il faccia a faccia previsto ieri tra il dirigente Fienga e Dzeko. L'attaccante bosniaco è sempre nel mirino di Inter e soprattutto Juven ...

Ormai non è più un segreto: Armando Izzo è stato inserito dal Torino nella lista dei giocatori sacrificabili sul mercato. A confermarlo è stato il presidente Urbano Cairo in persona che ieri, in una l ...In casa Roma è slittato il faccia a faccia previsto ieri tra il dirigente Fienga e Dzeko. L'attaccante bosniaco è sempre nel mirino di Inter e soprattutto Juven ...