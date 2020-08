Bari, al Policlinico trapianto combinato fegato-rene su 57enne. Al lavoro quattro équipe (Di venerdì 28 agosto 2020) Il paziente ha ripreso le funzioni remali ed epatiche. La donazione arrivata dall'ospedale di Andria da una donna di 46 anni Leggi su repubblica

In sala operatoria del Policlinico di Bari insieme chirurghi epato-biliari, gastroenterologi, urologi, nefrologi e anestesisti per un trapianto combinato fegato-rene. Sono stati eseguiti, grazie alla ...In sala operatoria insieme chirurghi epato-biliari, gastroenterologi, urologi, nefrologi e anestesisti per un trapianto combinato fegato-rene. Sono stati eseguiti ieri, grazie alla donazione multiorga ...