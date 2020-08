Aumento pensione di invalidità, gli esclusi per età e reddito (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Decreto Agosto ha portato grandi novità per gli inabili assoluti. L’assegno di invalidità per gli invalidi al 100% fino ad oggi spettava nella misura di 286 euro dai 18 ai 59 anni; al compimento dei 60 anni veniva incrementato al milione (651,51 euro mensili). Il decreto, invece, dispone che l’incremento al milione riguarderà tutti gli invalidi civili totali, dai 18 ai 66 anni (a 67 anni si trasformerà o in pensione di vecchiaia o in assegno sociale). L’Aumento spetterà agli invalidi civili al 100% i ciechi e i sordi assoluti. Ma l’incremento al milione non spetterà indistintamente a tutti ma nello specifico soltanto agli invalidi civili al 100%, dopo il compimento dei 18 anni e con reddito entro 8.469,63 euro per chi è solo e 14.447,42 per chi è ... Leggi su pensioniefisco

vibovalentiasa3 : @INPS_it @INPS_it buona sera una cortesia mi e' stata riconosciuta pensione di invalidita' civil… - vibovalentiasa3 : @INPS_it buona sera una cortesia mi e stata riconosciuta pensione di invalidita' civile al 100… - TermometroPol : ?? L’incremento dell’importo della pensione di invalidità non è per tutti. ? A chi non spetta? ??… - marioerdrago : @FrancescaLupo15 @Flavr7 @natolibero68 Ok ho sbagliato esempio, ma non è che cambia granché. Non hai la libertà di… - barbara23228451 : @INPS_it ma non doveva esserci l’aumento delle pensioni di invalidità civile? Allora perché la pensione di mio figlio è sempre di 297,14? -