Arsenal-Liverpool in tv: data, orario e diretta streaming Community Shield 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) La data, l’orario e le informazioni sulla diretta tv e streaming di Arsenal-Liverpool, Community Shield 2020. Si scontrano la vincente della FA Cup, vale a dire i Gunners di Arteta, e la squadra che ha dominato in lungo e in largo lo scorso campionato, dunque i Reds di Klopp. In palio il primo trofeo stagionale, appuntamento in diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn alle ore 17.30 di sabato 29 agosto. Leggi su sportface

