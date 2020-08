Antonella Mosetti: “Sono positiva al coronavirus dopo il Billionaire”, Selvaggia Lucarelli “per loro è uno status simbolo, è tutto inquietante” (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono giorni che i vip non fanno altro che raccontare di essere stati al Billionaire di Flavio Briatore, in Sardegna Costa Smeralda e ora di essere positivi al Conavirus. dopo che lo stesso Flavio Briatore è risultato positivo anche se ricoverato per una prostatite e solo in seguito ha scoperto di avere il covid, ora sembra quasi una corsa , da parte dei vip a rivelare di essere positivi. L’elenco è lungo: Federico Fashion Style, Nilufar, Antonella Mosetti e tanti altri. Antonella Mosetti rivela di avere il covid Antonella Mosetti ha raccontato di essere stata al Billionaire e ora di essere risultata positiva al covid. La Mosetti ha detto: “Abbiamo abbassato la guardia troppo presto … Ho ... Leggi su baritalianews

