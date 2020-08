Android, si chiama ShakeAlert e a pochi secondi dai terremoti potrebbe salvare vite. Ecco cos’è (Di venerdì 28 agosto 2020) Si chiama ShakeAlert: sistema di allerta rapida terremoti per la costa occidentale degli Stati Uniti. Ovvero Stato di Washington, Oregon e California. 50 milioni di abitanti. Costo medio per anno dei danni da terremoti in questi tre stati: 4,58 miliardi di dollari. Lo scopo di ShakeAlert è la identificazione e la caratterizzazione di un terremoto pochi secondi dopo che si è verificato, ovvero calcolarne la possibile intensità, per mandare un allarme ai soggetti coinvolti perché si mettano in sicurezza. Si avvale di una rete di 700 sismometri, distribuiti sul territorio della costa occidentale Usa, che registrano le onde P generate dal sisma. Serve spiegazione. Un terremoto avviene tipicamente quando si “rompe” una faglia ... Leggi su ilfattoquotidiano

Google Duo, le videochiamate si faranno dal divano. In arrivo supporto Android TV

Google Duo si prepara a sbarcare su Android TV. L'ultima mossa del colosso delle ricerche è parte di un più ampio progetto intrapreso all'inizio dell'estate: l'obiettivo è rendere le videochiamate sem ...

