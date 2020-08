11-0 anche all'Aquila: che esordio per Osimhen, tripletta dopo 8 minuti! (Di venerdì 28 agosto 2020) dopo il 10-0 al Castel di Sangro, il Napoli batte 11-0 L'Aquila, altra compagine locale di Eccellenza. Leggi su tuttonapoli

fattoquotidiano : C’erano anche i servizi segreti dietro le stragi che Cosa nostra e ’Ndrangheta hanno portato a termine all’inizio d… - mariocalabresi : La memoria si tiene viva anche con gesti di clemenza, sono passati quarant’anni e quell’assassino ha pagato passand… - Simo_Ventura : Questa è la copertina di quello che è stata questa #estate2020 per me: un’estate all’insegna di nuovi progetti e di… - FabiowFlorio : @Azzurra6671 @pvsassone Questo purtroppo è il mondo reale. Il mondo dove esistono anche quelli che dovrebbero bruciare all’inferno. - ELMAGUARI : RT @marco_gervasoni: Gli studiosi confermano: in realtà Abele sarebbe morto di Covid. Caino ingiustamente demonizzato per millenni. E anche… -