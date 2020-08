Voler sempre imparare (Di giovedì 27 agosto 2020) D’imparare non si finisce mai, neppure quando si abbandona il banco di scuola. S’impara dai libri, dalla natura, dai bambini, dalle esperienze, e da tutto ciò che vi circonda. Non privatevi mai di questa gioia. Coltivate la curiosità, osservate con occhi sempre nuove, fatevi delle domande: così si arricchisce la vita. Cambiate abitudini, vivete piccole e grandi nuove esperienze, solo così ci si prepara a esplorare nuovi campi, impegnarsi in nuove sfide. E infine ricordatevi che non è mai troppo tardi per fare qualcosa di bello. Per seguire la pillola di Mindfulness “” clicca e ascolta qui Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Voler sempre Arcuri: “Caro Salvini, Crotone è prima per storia, cultura e tradizioni” CrotoneInforma Presidio di Pontestazzemese, "vogliamo subito il servizio col medico"

"Abbiamo atteso che il picco dell’emergenza Covid-19 fosse superato, dopo la pausa estiva ora è tempo che l’Asl riprenda in mano la questione del medico del 118 di Stazzema". Il Comitato cittadino nat ...

Borsa Italiana, ecco le tre offerte e i piani per lo sviluppo di Piazza Affari

Entra sempre più nel vivo la partita per Borsa Italiana. Nei giorni scorsi il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri ha scritto una lettera ai vertici di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), in cui dava il ...

