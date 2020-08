Video Uragano Laura, si abbatte sulla terra: “Più forte di Katrina, sarà una catastrofe” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Video a fine articolo. L'Uragano Laura si è abbattuto a riva vicino al confine tra Texas e Louisiana poco dopo l'una del mattino (ora locale) con una violenta tempesta di categoria 4 minacciando quelle che i meteorologi hanno descritto come inondazioni letali e danni diffusi. Laura è una tempesta di proporzioni storiche, con la velocità del vento all'approdo che ha superato l'Uragano Katrina del 2005. L'Uragano in rapido movimento è esploso di intensità ieri e ha continuato a guadagnare forza nella notte, con venti sostenuti di 240 chilometri orari. (Continua...) Secondo il National Hurricane Center, vicino alla soglia di 252 chilometri orari che lo porterebbe a categoria 5. Oltre 103 mila case sono già senza ... Leggi su howtodofor

