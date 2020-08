Uomini e Donne, ricordate Bubi? Nuova vita dopo Leonardo Greco (Di giovedì 27 agosto 2020) Nell’epoca in cui il trono over non era ancora quello di oggi Bubi era la protagonista dell’esperimento di Uomini e Donne che metteva a confronto due generazioni di corteggiatrici. Che fine ha fatto la mora dal caschetto sbarazzino? Bubi vs Diletta per Leonardo Greco Correva la stagione 2009/2010 e negli studi di Uomini e Donne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : Serve investire su Napoli e sulla sicurezza. La Lega non ha dubbi: sempre dalla parte delle donne e degli uomini in… - trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - TNannicini : Fare figli non è una scelta che le donne devono “conciliare” ma che le coppie devono “condividere”. La politica fac… - kttaer : RT @maddalenaaaf: Ma voi uomini le avete mai viste le donne? Chiedo perché se rimanete scandalizzati per la cellulite, le smagliature, i pe… - sectuvmsempra : RT @maddalenaaaf: Ma voi uomini le avete mai viste le donne? Chiedo perché se rimanete scandalizzati per la cellulite, le smagliature, i pe… -