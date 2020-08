Un passo dal cielo, in replica l’episodio Io ti salverò: trama e cast (Di giovedì 27 agosto 2020) Salto indietro nel tempo con Un passo dal cielo 2 (in attesa della sesta stagione inedita) che Rai 1 trasmette in replica giovedì 27 agosto alle 21.25. In particolare rivediamo l’ultimo episodio intitolato Io ti salverò. Protagonista è Terence Hill. Accanto a lui Enrico lanniello, Cat Marlon, Gianmarco Pozzoli, Gabriele Rossi, Claudia Gaffuri, Francesco Salvi e Katia Ricciarelli nel ruolo di Assunta. Un passo dal cielo trasloca, la fiction dice addio all’Alto Adige Un passo dal cielo 2, trama episodio Io ti salverò Pietro trova nel bosco una ragazza ferita, in stato di shock e che sembra aver perso la memoria e ricorda solo il suo nome, Ania. Pietro si prende cura di lei e tra i due nasce un sentimento profondo e ... Leggi su tvzap.kataweb

