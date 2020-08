Ultime Notizie Roma del 27-08-2020 ore 14:10 (Di giovedì 27 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale me li trovate l’ascolto della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio andiamo negli Stati Uniti terza giornata della convention repubblicana tutta per Mike pence che accetta la nomination per la bici presidenza e sottolinea Trump mantiene le promesse duro attacco al hai dato Democratico alle presidenziali Joe biden è definito cavallo di Troia della sinistra radicale intanto dirigenti dell’intelligence e della sicurezza elettorale sconfessano Trump e ritengono che il voto per posta di novembre sia sicuro rispetto al potenziale interventi stranieri sempre negli Stati Uniti è stato identificato il poliziotto che ha sparato sette colpi alla schiena alla afroamericano Jacob Lake Aquino ferendolo gravemente suscitando una nuova ondata di proteste nel paese dopo la morte di Giorgio Floyd per ... Leggi su romadailynews

LegaSalvini : ??'L'ORRORE IN SPIAGGIA A OSTIA, LA DENUNCIA DI UN GENITORE: TRE DONNE ROM HANNO TENTATO DI PORTARE VIA DUE BAMBINE' - GDF : #GDF #Biella: scoperta società esterovestita con sede #fittizia in #Liechtenstein, ma di fatto residente in #Italia… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.367 nelle ultime 24 ore #ANSA - brancasi : Ultime notizie da un paese di ?? ?? Oggi arrivati dalla #Sardegna a #fiumicino niente #tamponi ???? - Fedeshi_ : A sto punto stando alle ultime notizie e quindi facendo finta che Brahim, Bakayoko, Aurier siano già fatti, rimane… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Gimbe: nuovi casi quasi raddoppiati (+92,4%) in sette giorni Il Sole 24 ORE Calciomercato Juventus, altro colpo: “Paratici sta facendo sul serio per…”

Calciomercato Juventus – Fabio Paratici non si ferma: dopo McKennie, il CFO bianconero starebbe puntando forte su un altro grande obiettivo ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Dopo il colpo a sorpresa che port ...

Torino, due minorenni in monopattino scippano il telefono a una signora

Poco prima delle 20 di lunedì 24 agosto una signora esce da un supermercato e percorre via Belli a Torino per dirigersi verso casa. Era intenta sul cellulare e non si è accorta che due minorenni a bor ...

Calciomercato Juventus – Fabio Paratici non si ferma: dopo McKennie, il CFO bianconero starebbe puntando forte su un altro grande obiettivo ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Dopo il colpo a sorpresa che port ...Poco prima delle 20 di lunedì 24 agosto una signora esce da un supermercato e percorre via Belli a Torino per dirigersi verso casa. Era intenta sul cellulare e non si è accorta che due minorenni a bor ...