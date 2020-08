Ufficiale: Venezia, arriva Taugourdeau dal Trapani (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Venezia attraverso un comunicato sul sito Ufficiale ha reso noto l’arrivo di Anthony Taugourdeau, arriva dal Trapani a titolo definitivo. Per lui un triennale. Questa la nota: “Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Trapani Calcio il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 1989 Anthony Taugourdeau. Il centrocampista centrale francese, ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto triennale fino al 30.06.2023.” Benvenuto Anthony! Venezia FC comunica che il centrocampista francese Anthony Taugourdeau ha sottoscritto un accordo triennale con il club #ArancioNeroVerde. pic.twitter.com/7YR6oUJILa — Venezia FC ... Leggi su alfredopedulla

