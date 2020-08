Traffico Roma del 27-08-2020 ore 18:30 (Di giovedì 27 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione un incidente provoca cose sulla via Aurelia tra via Gregorio XI e via Pio Spezi direzione fuori Roma è sempre in uscita dalla città si rallenta sulla via mattina tra il raccordo anulare e via di Torrenova a Casal Monastero è chiusa via Belmonte in Sabina tra via di Casal Monastero ed il Raccordo Anulare verso il centro città a Monteverde chiusa per il dissesto del manto stradale via Ozanam tra Piazza Donna Olimpia e via Francesco Catel trasporti Metro C fino al 7 dicembre la circolazione dei treni termina in anticipo ultima corsa da Pantano 20:30 da San Giovanni alle 21 poi la sotterranea chiude il collegamento prosegue con due linee di bus navetta MC2 MC3 per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it dai va male ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : ??#Roma #VeicoloinPanne - Via Casilina - Traffico rallentato altezza Via del Torraccio di Torrenova #Luceverde - LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea Lenta Roma - Firenze: TRAFFICO SOSPESO dalle ore 18:05 ? intervento dei Vigili del Fuoco a seguit… - TrafficoA : A1 - Cassino-Pontecorvo - Coda A1 Roma-Napoli Coda di 3 km tra Cassino e Pontecorvo per Traffico Congestionato - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 3 km causa traffico congestionato tra Svincolo Cassino (Km 669,6) e A1 Svincolo Pontecorv… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-08-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Amendola torna con “Nero a metà”, tra poliziesco e sentimenti

Roma, 27 ago. (askanews) – Arriva il 10 settembre su Rai1 la seconda stagione di “Nero a metà”, con dodici puntate suddivise in sei serate. Dopo il successo della prima stagione, Claudio Amendola torn ...

Roma, Ztl riaperte da settembre. I commercianti: “Sarebbe ennesima mazzata, così chiudiamo”

Dal 31 agosto le Ztl del centro storico di Roma (in caso la sindaca Raggi non decida di prorogare l'ordinanza) verranno riattivate. Se così sarà, denunciano i commercianti, si tratterebbe "dell'ennesi ...

Roma, 27 ago. (askanews) – Arriva il 10 settembre su Rai1 la seconda stagione di “Nero a metà”, con dodici puntate suddivise in sei serate. Dopo il successo della prima stagione, Claudio Amendola torn ...Dal 31 agosto le Ztl del centro storico di Roma (in caso la sindaca Raggi non decida di prorogare l'ordinanza) verranno riattivate. Se così sarà, denunciano i commercianti, si tratterebbe "dell'ennesi ...