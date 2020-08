Traffico Roma del 27-08-2020 ore 12:30 (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul percorso Urbano della Roma L’Aquila Ci sono rallentamenti e code per lavori sulla complanare da Viale Togliatti a Tor Cervara Verso il raccordo nella zona della Borgata Finocchio rallentamenti per incidente sulla via Casilina all’altezza di via Fontana Candida incolonnamenti conseguenti su via di Rocca Cencia partire da via Massa Silani sulla metro C fino al 7 dicembre la circolazione dei treni terminerà in anticipo da Pantano l’ultima corsa alle 20:30 da San Giovanni alle 21 ho il collegamento proseguo in superficie con ha ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Lasciate aperta la Ztl. I commercianti sono disperati

«Lasciare la ztl aperta, altrimenti si destinano alla morte migliaia di attività commerciali che già oggi sono in profonda sofferenza». È il disperato grido d'allarme delle associazioni di categoria d ...

Roma, «Quarantena finita, fateci uscire», migranti in rivolta nel centro di accoglienza a Rocca di Papa

Rivolta nel centro di accoglienza di Rocca di Papa. Dalle prime ore del mattino si stanno verificando disordini nella struttura "Mondo Migliore", che ospita circa 300 immigrati, di cui 28 erano risult ...

