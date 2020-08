Sure sia d'esempio, servono anche i soldi del Mes (Di giovedì 27 agosto 2020) L’Italia spesso dimentica che come Stato membro dell’Ue e dell’Eurozona dovrebbe usare sempre due occhi. Uno italiano e l’altro europeo. Dovrebbe farlo sia la politica che l’opinione pubblica. Il nostro sentimento di unità nazionale (che non è buonismo, qualunquismo o sovranismo) diventa più forte se è consapevole che siamo anche europei. Cioè parte di quella Unione che al presente è la più civile tra le grandi democrazie. Vale dunque la pena di rivisitare il nostro essere italo-europei durante la pandemia. L’Italia in Europa: successi, impegni, progressiDopo l’innegabile successo del Consiglio europeo del 17-21 luglio, l’Europa sembra ritornata da noi in ombra. Allora il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il palese appoggio di Merkel, Macron e Von der Leyen, ... Leggi su huffingtonpost

L'Italia spesso dimentica che come Stato membro dell'Ue e dell'Eurozona dovrebbe usare sempre due occhi. Uno italiano e l'altro europeo. Dovrebbe farlo sia la politica che l'opinione pubblica. Il nost ...

