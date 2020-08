Scuola, De Luca frena: 'Nelle condizioni attuali non è possibile aprire' (Di giovedì 27 agosto 2020) Agenzia Vista, Campania, 27 agosto 2020 Scuola, De Luca: 'Nelle condizioni attuali non è possibile aprire' Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa sulla ... Leggi su leggo

Doccia fredda dalla Campania per il ministero della Pubblica istruzione. «Governare questa fase sarà difficile. Saremo chiamati a decisioni importanti tra una o due settimane. Nelle condizioni attuali ...