Scuola: Azzolina conferma, il 14 settembre si riparte ++ (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 27 AGO - "Stiamo lavorando da settimane, il 14 settembre la Scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d'Italia. Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. ... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un… - matteosalvinimi : #Salvini: Nostre proposte su Scuola sono semplici: stabilizzazione delle migliaia di precari che sono nelle classi… - NicolaPorro : Spero che il ministro #Azzolina possa leggere la lettera di queste due alunne. Vale sicuramente di più del gran cao… - ninabecks1 : RT @ItaliaViva: La scuola deve riaprire il 14 settembre, bene e in sicurezza. Alla Azzolina dico che sarebbe meglio incontrare ed ascoltar… - leone150872 : RT @GiancarloDeRisi: Salvini: “Mozione di sfiducia per la Azzolina. La scuola italiana merita di meglio. Siamo al 27 agosto e per colpa di… -