Recuperati i cimeli fascisti rubati: un pezzo di storia (Di gioved√¨ 27 agosto 2020) Elena Pala Gagliardetti, labari e bandiere della Marcia su Roma finiti nelle mani di un collezionista Un ritrovamento che vale un tesoro. Un tesoro per i collezionisti, oltre che un oggetto di culto per i nostalgici. Ma prezioso anche per gli storici. Parliamo dell'ingente patrimonio del Fondo archivistico «Mostra della Rivoluzione Fascista» derubato a giugno in circostanze non ancora del tutto chiarite all'Archivio Centrale dello Stato a Roma e recuperato ieri dai Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Si tratta della collezione di gagliardetti militari, labari e bandiere delle Squadre d'azione fasciste e dei Fasci di combattimento che parteciparono alla Marcia su Roma (28 ottobre 1922) e che vennero esposti e celebrati - la prima volta nel 1932, in occasione del decennale della Marcia, alla «Mostra della Rivoluzione Fascista». Il fondo (completo di ... Leggi su ilgiornale

Clau64Claudio : VIDEO | Furto cimeli del 'Museo della Rivoluzione Fascista', recuperati a casa di un collezionista - 79_Alessio : RT @romatoday: roma VIDEO | Furto cimeli del 'Museo della Rivoluzione Fascista', recuperati a casa di un collezionista - romatoday : roma VIDEO | Furto cimeli del 'Museo della Rivoluzione Fascista', recuperati a casa di un collezionista… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Recuperati i cimeli della 'Mostra della Rivoluzione fascista' -