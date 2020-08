Raffaella Mennoia non si tira indietro a Temptation Island: “Stiamo tornando…” (Di giovedì 27 agosto 2020) Raffaella Mennoia è carica per la nuova edizione di Temptation Island che, andrà in onda il 14 Settembre su Canale 5. Le riprese del docu-reality sono già iniziate e ecco che arriva il forte messaggio dell’autrice. Temptation Island ha dato il via alle registrazioni tranquillizzando i tantissimi fan che, fino ai giorni scorsi avevano paura … L'articolo Raffaella Mennoia non si tira indietro a Temptation Island: “Stiamo tornando…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

mikferrazzano : Raffaella Mennoia che dà disposizioni per i casting del Trono Over #uominiedonne - eliscrivecose : @_neardeath Ho pensato: “vabbè in mezz’ora lo faccio”, CI SONO STATA APPRESSO TRE ORE, TROPPO DURA ESSERE LA VERSIO… - Tania25090312 : RT @trash_italiano: 2020 E RAFFAELLA MENNOIA NON HA ANCORA COMPRATO UNA TELECAMERA PER LA CASA DEI SINGLE. #TemptationIsland - infoitcultura : Raffaella Mennoia deve tutto a lei | Il ringraziamento commovente fuori da Uomini e Donne - BITCHYFit : Raffaella Mennoia c’aveva visto lungo sulle feste in Sardegna: 4 volti lanciati dalla De Filippi positivi al Corona… -