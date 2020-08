Pozzuoli piange il piccolo Vincenzo, è volato in cielo all’età di 10 mesi (Di giovedì 27 agosto 2020) Pozzuoli. Città sotto choc, muore bimbo di 10 mesi. E deceduto per cause ancora non note il piccolo Vincenzo Junior Civero che viveva con la famiglia a Pozzuoli. I funerali del piccolo si terranno nella giornata di domani alle ore 11:30 nella chiesa di San Vincenzo Ferrer. L'articolo Pozzuoli piange il piccolo Vincenzo, è volato in cielo all’età di 10 mesi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

