Perde il controllo della bici e schianta nel muro, bimbo di 9 in coma al Santobono (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (Av) – La comunità di Contrada è sotto shock. Un bambino di appena 9 anni ha perso il controllo della sua biciclette schiantandosi contro un muretto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al “Moscati” di Avellino. Dopo le prime cure, i sanitari di Contrada Amoretta, hanno disposto il trasporto al Santobono di Napoli. Attualmente il bimbo è è in coma e la prognosi è riservata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : Contrada, bimbo perde il controllo della bici: è in coma al Santobono - saltpepper2020 : @Fragment_84 Oggi è solo(?!)contagioso perché gira tra i giovani (non sono immuni,ho amici che hanno danni a vita p… - RobertPattfake : certa gente perde il controllo delle situazioni comunque - AgenziaOpinione : Polizia Locale valle del Chiese (Tn) * INCIDENTE AUTO: « UOMO 92ENNE DI LARDARO PERDE IL CONTROLLO DELLA VETTURA, S… - PieroDAlessand5 : @LucioMalan Trama per un libro di pura fantasia di Stephen King. Diffondere deliberatamente un virus creato in un l… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo Civita Castellana, perde controllo dell’auto e si schianta contro un albero: Vanessa muore a 22 anni Fanpage.it Auto sbanda all’improvviso ed esce di strada. Grave un 24enne, forse colto da malore

Codice rosso ieri in seguito all’uscita di strada di un’auto con a bordo un ragazzo di 24 anni a Case di Malo. Il giovane stava percorrendo la strada provinciale 114 in direzione San Vito di Leguzzano ...

Colpo di sonno e drammatico fuori strada all'alba: delicato intervento per un calciatore 21enne

MONTALTO - Drammatico incidente stradale poco prima dell'alba che ha visto un giovanissimo calciatore del Porto d'Ascoli di ventun anni, soccorso dall'ambulanza e sottoposto ad un intervento chirurgic ...

Codice rosso ieri in seguito all’uscita di strada di un’auto con a bordo un ragazzo di 24 anni a Case di Malo. Il giovane stava percorrendo la strada provinciale 114 in direzione San Vito di Leguzzano ...MONTALTO - Drammatico incidente stradale poco prima dell'alba che ha visto un giovanissimo calciatore del Porto d'Ascoli di ventun anni, soccorso dall'ambulanza e sottoposto ad un intervento chirurgic ...