Orlando Bloom e Katy Perry genitori: è nata la piccola Daisy e ha già un ruolo speciale (Di giovedì 27 agosto 2020) Poche ore fa Orlando Bloom e Katy Perry hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. E’ Daisy il nome scelto per la piccolina che appena nata, ha già un ruolo speciale. Ad annunciare al mondo l’arrivo della bambina è stato l’Unicef. L’attore e Katy Perry sono ambasciatori e con l’arrivo della piccola, hanno voluto sensibilizzare il mondo intero su quanto sia difficile per i meno fortunati, avere le cure durante una gravidanza e poter ricevere anche assistenza durante il parto. Orlando Bloom e Katy Parry si dicono fortunati, nelle loro dichiarazioni all’Unicef, perchè la loro bambina ... Leggi su ultimenotizieflash

wolfsxtar : è nata la bimba di orlando bloom e katy perry???????? - accountgiallo : RT @loudwaifuu: È NATA LA FIGLIA DI ORLANDO BLOOM E KATY PERRY IO NON PENSO DI POTER VIVERE. DAISY DOVE BLOOM, È UN NOME TALMENTE CARINO, S… - nanaonweb : RT @simacheansia: Buongiorno con Orlando Bloom e Katy Perry genitori?? Benvenuta Daisy Dove Bloom??? - lyralilith : Il o la figlia di Orlando Bloom e Katy Perry è del segno della vergine, we stan - __Ilariaa_ : RT @ninakreuz: È nata la figlia di Katy Perry e Orlando Bloom e, in occasione della nascita, i genitori hanno donato all’Unicef una somma i… -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Bloom Tutta la storia di Katy Perry e Orlando Bloom, dalla separazione al... Mediaset Play Katy Perry e Orlando Bloom genitori: il tenero annuncio

A dare l’annuncio della piccola Daisy Dove Bloom è stato il profilo dell’Unicef, di cui Katy Perry e Orlando Bloom sono ambasciatori. Nel tenero scatto che ha annunciato la nascita della bambina si ve ...

È nata Daisy Dove, la prima figlia di Orlando Bloom e Katy Perry. "Stiamo volando"

“Benvenuta Daisy Dove!”. Con un post apparso sul profilo ufficiale di Unicef, di cui entrambi sono da anni Goodwill Ambassadors, Katy Perry e Orlando Bloom hanno annunciato la nascita della loro primo ...

A dare l’annuncio della piccola Daisy Dove Bloom è stato il profilo dell’Unicef, di cui Katy Perry e Orlando Bloom sono ambasciatori. Nel tenero scatto che ha annunciato la nascita della bambina si ve ...“Benvenuta Daisy Dove!”. Con un post apparso sul profilo ufficiale di Unicef, di cui entrambi sono da anni Goodwill Ambassadors, Katy Perry e Orlando Bloom hanno annunciato la nascita della loro primo ...