Numeri su numeri aspettando il vaccino (Di giovedì 27 agosto 2020) I numeri della pandemia sono una quotidiana ossessione alla quale, inevitabilmente, ci sottoponiamo tutti i giorni, intorno alle 18. Si parla di gente che torna dalle vacanze, si indicano alcuni paesi a rischio, si propongono tamponi a quanti scendono a Civitavecchia dai traghetti che vengono dalla Sardegna. Dobbiamo solo augurarci che arrivi presto il vaccino ed è quanto si augura il Presidente dell'America, Trump, il quale a novembre ha le elezioni e, se trovassero il vaccino contro il coronavirus, è come se avesse vinto. Trump o non Trump, sarebbe importante poterci difendere. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Numeri numeri Il Caffè di Gramellini | Diamo i numeri. Briatore, i contagi al Billionaire e le vacanze in Sardegna Corriere della Sera Billionaire, caccia ai clienti: molti hanno dato nomi falsi, Asl mobilitate in tutta Italia

L’accordo tra Lazio e Sardegna sui reciproci controlli alle partenze non è ancora stato approvato, ma la sensazione è che debba essere esteso a tutto il territorio nazionale: serve un protocollo per i ...

L'app Immuni supera i 5 milioni di download: «Continuate a scaricarla»

«Insieme ai contagi, cresce anche il numero di persone che scarica Immuni», dice all'Adnkronos il professor Stefano Denicolai, professore di 'Innovation and Management' nel Dipartimento di Scienze ...

