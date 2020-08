No, i pazienti asintomatici positivi alla Covid-19 non sono «guariti» e non saranno «sempre positivi al test» (Di giovedì 27 agosto 2020) Giovedì 27 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto su Facebook una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 25 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene un’immagine contenente un testo che recita: «Se hai contratto il Covid senza sintomi sei guarito ed hai sviluppato anticorpi. Sarai sempre positivo ai test. Capito l’inganno?». Si tratta di un’informazione falsa. Il post oggetto di verifica, pubblicato il 25 agosto 2020 su FacebookInnanzitutto, non è vero che i pazienti affetti da Covid, ma senza sintomi, possono essere definiti «guariti». A spiegarlo è il Comitato tecnico scientifico istituito ... Leggi su facta.news

