Mugnano | prende il via la campagna elettorale | inaugurato comitato di Luigi Sarnataro

prende il via anche la campagna elettorale a Mugnano. Ieri l'inaugurazione del comitato elettorale del sindaco uscente e ricandidato Pd Luigi Sarnataro che corre con una coalizione di 10 liste. Durante l'evento, trasmesso in diretta streaming per evitare assembramenti, Sarnataro ha elencato alcuni tra i punti più salienti del programma elettorale: l'asilo comunale, la biblioteca …

Ultime Notizie dalla rete : Mugnano prende Bisceglie: Sergio La Cava è il nuovo allenatore Tuttocampo Spoleto e Mugnano non iscritte: Olympia in Eccellenza, Guardea in Promozione

Colpo di scena alla chiusura delle iscrizioni al campionato di Eccellenza 2020-2021. Lo Spoleto non è riuscito a presentare la documentazione richiesta ed esce di scena dopo 88 anni. Il posto della so ...

Nissa, oggi allenamento congiunto con il Piazza Armerina al “Tomaselli”. Nuovo colpo di mercato: preso Mattia Bisogno.

Allenamento congiunto a porte chiuse oggi pomeriggio alle 17 per la Nissa allo stadio Tomaselli con il Piazza Armerina, squadra ennese di Promozione. La squadra di Angelo Bognanni avrebbe dovuto dispu ...

