Masters 1000 e Wta Cincinnati 2020, rimandate a domani le partite in programma oggi (Di giovedì 27 agosto 2020) Prima la NBA, poi il Masters 1000 e WTA Cincinnati 2020: l’ATP e la WTA hanno deciso di fermare il torneo newyorkese per un giorno interno, spostando gli incontri di oggi a venerdì. Il tutto è fatto ovviamente come protesta nei confronti della polizia statunitense che ha colpito Jacob Blake con sette colpi di pistola alla schiena in una cittadina del Wisconsin. Di seguito il messaggio congiunto delle due associazioni: “Come sport, il tennis prende una posizione collettiva contro le disuguaglianze razziale e l’ingiustizia sociale che ancora una volta è stata catapultata alla ribalta negli Stati Uniti. La USTA, l’ATP Tour e la WTA hanno deciso di riconoscere questo momento storico sospendendo il Western&Southern Open giovedì 27 agosto. Le ... Leggi su sportface

