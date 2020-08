“Le attuali modalità di contrasto agli incendi devono andare oltre le procedure e avviare percorsi di conoscenza del territorio e dei rischi connessi” (Di giovedì 27 agosto 2020) Ieri, da “Calabria Verde”, l’Azienda regionale che si occupa della prevenzione e delle politiche della forestazione, arriva un accorato appello rivolto a tutti i cittadini invitandoli a sentirsi una “Sentinella dei Boschi”, segnalando tempestivamente ogni incendio o principio di incendio. Non è possibile assistere inermi, ancora oggi, allo sviluppo di “oltre 100 incendi al giorno” ben sapendo che la situazione potrebbe essere tranquillamente sotto controllo. Occorre uscire dalla cultura dell’emergenza ed investire nella prevenzione, programmazione e pianificazione. Le statistiche evidenziano che, in Italia, gli incendi sono sempre più “boschivi”. La percentuale di superficie bruciata annua in aree boschive sul totale ... Leggi su meteoweb.eu

AlbertoBagnai : @mgian85 @Martinetus Bene. A questo punto ci si dovrebbe porre alcune domande, stanti le attuali evidenze cliniche.… - rubio_chef : Sembra esserci ormai una classifica razzista per cui l’antisemitismo conti più di tutti e che l’odio antislamico no… - alex_orlowski : Nel 1948 erano 757 nel 1963 ci fu il secondo atto con le regole attuali e circa 950 parlamentari .in quel momento… - medicitalia : La #prostatite cronica è una patologia molto diffusa tra gli uomini. Il Dr. @GiovanniBeretta spiega quali sono le p… - pav_87 : @lorenzo_px @rufy0981 @clarissacap @Compyweb @DarioBressanini Stai ancora andando fuori tema. Si è partiti dicendo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Le attuali Trend Ora: Prepreg In Fibra Di Carbonio revisione del settore di mercato con COVID-19 analisi di impatto / / fornitori chiave - Solvay SA, Hexcel Corporation Genova Gay