Lazio, ufficiale l’ingaggio di Pepe Reina come vice di Strakosha (Di giovedì 27 agosto 2020) La Lazio, dopo la grande delusione legata al mancato arrivo di David Silva in biancoceleste, si è vista costretta a modificare le proprie strategie di calciomercato per quel che concerne il reparto offensivo. La retroguardia, invece, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, potrà contare su un nuovo importante rinforzo: l’ex portiere di Milan e Napoli, Pepe Reina. Il club biancoceleste, infatti, qualche minuto fa ha ufficializzato l’arrivo dell’estremo difensore spagnolo che, dunque, ricoprirà il ruolo di vice Strakosha: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore José Manuel Reina Páez”. Comunicato ... Leggi su sportface

