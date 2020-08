“La calma prima della tempesta”: il messaggio criptico di Ibrahimovic sui social [VIDEO] (Di giovedì 27 agosto 2020) “La calma prima della tempesta“. E’ questo il messaggio postato sui social da Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nel giorno della possibile firma del rinnovo con i rossoneri. In allegato un VIDEO in cui lo svedese si rilassa. Questa potrebbe essere la calma, mentre la tempesta a cui si riferisce il centravanti potrebbe essere proprio l’annuncio del rinnovo, ormai atteso ad ore. Di seguito il VIDEO. The Calm before the Storm pic.twitter.com/HfSaUhHuuS — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) August 27, 2020 Chi è Brahim Diaz, talento vicino al Milan: le origini marocchine, Oliver Hutton e la fidanzata nota cantanteL'articolo “La calma ... Leggi su calcioweb.eu

drunkofweasleys : Ma poi quanti viaggi potrei fare? Tutta la vita vissuta con calma, senza scadenze e persone che ti rincorrono - ilenialit : RT @noexplsn: L’unica cosa che avrebbe voluto sarebbe stata andare da lei e stringerla forte, ma é arrabbiato con se stesso, con il mondo,… - disagigi : Breve storia triste Cliente mi urla contro Mantengo la calma, taccio, mentre dentro di me il mio alter ego sanguina… - LuciaFerraroEM : RT @noexplsn: L’unica cosa che avrebbe voluto sarebbe stata andare da lei e stringerla forte, ma é arrabbiato con se stesso, con il mondo,… - drunkofweasleys : Capisco la voglia di essere indipendenti, ma personalmente trovo bellissimo fare la mantenuta e se i miei fossero r… -

Ultime Notizie dalla rete : “La calma Splatterhouse 3 Retrogaming History