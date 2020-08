Jomi, Kovacheva e Todorova si presentano: “Salerno è la scelta giusta per migliorare e continuare a vincere” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa Jomi Salerno ha rivolto ai paesi della Comunità Europea le sue attenzioni scovando in Bulgaria due innesti di buon valore e indubbia prospettiva. Reduci dai trionfi ottenuti in patria con il Beki e dalle ottime prestazioni offerte con le rappresentative nazionali della Bulgaria, Lidiya Kovacheva e Madlen Todorova, dallo scorso 17 agosto si sono unite al gruppo guidato da Laura Avram. Come mai avete deciso di accettare il trasferimento in Italia, in una società importante come la Jomi Salerno dopo l’esperienza con il pluridecorato club HC Beki che da anni domina il campionato bulgaro? “Il motivo più importante per cui ho deciso di lasciare la Bulgaria – afferma Lidiya Kovacheva – è che non c’è abbastanza ... Leggi su anteprima24

