Ikea e Lego: da ottobre una scatola di mattoncini per giocare e arredare (Di giovedì 27 agosto 2020) Ikea e Gruppo Lego hanno unito le forze per creare BYGGLEK. Una scatola che è al tempo stesso gioco e un elemento contenitore. Progettata per incoraggiare le persone divertirsi e per rendere più divertente l’arredamento di casa. Leggi anche › Ikea celebra la Giornata Mondiale contro l’omofobia con una borsa arcobaleno limited edition La collezione BYGGLEK Disponibile dal 2 ottobre, la collezione è composta da scatole di misure diverse che, ovviamente, presentano le caratteristiche classiche delle “costruzioni”: gli “stud” (i bottoncini circolari che permettono l’incastro dei pezzi Lego) e un set ... Leggi su iodonna

DRepubblicait : Ikea e Lego uniscono le forze: ecco Buggler, il sistema per riordinare che costruisci da te. Mattoncino su mattonci… - AndyH377 : @just2goodYT Possible Lego x Ikea Leak? - Digital_Day : Da due aziende geniali non poteva che uscire un'idea geniale - doninside : BIGLEAK altrochè! - fabiorigamonti : Non so cosa sia, ma ne ho bisogno #LEGO #IKEA -