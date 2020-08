Highlights Olimpia Milano-Cantù 101-71, Supercoppa A1 2020 (VIDEO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Buona la prima per l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, che travolge nettamente l’Acqua San Bernardo Cantù 101-71 nella gara inaugurale della Supercoppa di A1 2020, valevole per il gruppo A in cui sono presenti anche Brescia e Varese. Qui potete trovare tutti gli Highlights del match. Cantù si porta subito in vantaggio con due tiri liberi realizzati da Thomas, ma è Milano prendere maggiori iniziative e ad allungare nel punteggio grazie al trio delle meraviglie formato da Datome, Moretti e Hines. Gli uomini di Ettore Messina chiudono il primo quarto sul 26-18. L’ultimo quarto segue lo stesso ed identico copione dell’intero match: Milano sfonda la quota dei 100 punti e porta a casa la prima vittoria della nuova ... Leggi su sportface

