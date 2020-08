F1 Gp Belgio, Leclerc: “Il mio pensiero è rivolto a Hubert” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Il mio pensiero qui va a Hubert, è sempre difficile tornare qua dopo quanto accaduto. L’anno scorso ero stato molto orgoglioso di poter vincere il giorno dopo che era andato via”. Lo ha dichiarato Charles Leclerc alla vigilia del weekend del Gran Premio del Belgio di Formula 1, dove un anno fa ha perso la vita il pilota francese Anthoine Hubert per via di un grave incidente in F2. Nel 2019 fu proprio il monegasco a trionfare a Spa, ma quest’anno la Ferrari non è altrettanto competitiva: “In questo weekend non siamo performanti come l’anno scorso – confessa il pilota classe 1996 ai microfoni di Sky Sport – concentriamoci su di noi, massimizziamo quello che abbiamo attualmente e lavoriamo per il futuro”. Leggi su sportface

sportface2016 : #F1 #BelgianGP, le parole di Charles #Leclerc in conferenza stampa - Sport_Mediaset : #Mercedes favorite a #Spa, #Verstappen in agguato, per la #Ferrari solo la tradizione. Un anno dopo il suo primo su… - Agimegitalia : #ScommesseF1, #GpBelgio: #Hamilton-#Bottas vicini. La vittoria di #Leclerc è a quota impresa - SENZAF1ATO : Il circuito, il meteo imprevedibile, #Leclerc un anno dopo la prima vittoria, #Hamilton e lo strano rapporto con la… - BaldiniCastoldi : RT @uzapelloni: #Leclerc un anno dopo si ritrova in una gabbia dorata. Ma non la cambierebbe con una #Mercedes -