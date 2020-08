Emma Marrone: Parla il Suo Medico! (Di giovedì 27 agosto 2020) Emma Marrone torna a Parlare della sua malattia e del suo stato di salute, raccontando quello che le ha detto il suo medico in una recente telefonata. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla cantante salentina! Emma Marrone è molto amata dai suoi fan e non solo. Tutti hanno provato grande preoccupazione nel periodo in cui ha ammesso di doversi fermare per ragioni di salute, che hanno fatto a tutti pensare che il suo problema fosse di nuovo il tumore, che già l’aveva colpita in passato. In effetti è stato così ed al magazine Grazia, Emma ha raccontato la sua esperienza. Emma Marrone racconta la telefonata che ha ricevuto dal Medico! Nell’intervista, la cantante ha raccontato un aneddoto di pochi giorni ... Leggi su gossipnews.tv

RDS_official : Emma Marrone: è in arrivo 'Latina', il suo nuovo (attesissimo) singolo! - fanpage : Una splendida notizia! - SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - repubblica : RT @RepSpettacoli: Emma Marrone: 'Sono definitivamente uscita dalla malattia' - leggoit : #Emma Marrone annuncia: «Sono definitivamente uscita dalla malattia» -