Dj morta, nuovo sopralluogo per ricerca altri resti di Gioele (Di giovedì 27 agosto 2020) MESSINA (ITALPRESS) – Un nuovo sopralluogo sarà condotto oggi nei boschi di Caronia, nel messinese. Si cercano altri resti del corpicino di Gioele, il bimbo di 4 anni trovato morto a poca distanza dal cadavere della madre, la dj di origini torinesi, Viviana Parisi. I vigili del fuoco hanno già proceduto al disboscamento di una vasta area per facilitare le ricerche. Sul posto gli agenti della polizia scientifica.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

Dj morta: indagini verso morte Gioele in incidente

Nuovi tasselli si aggiungono al complicato giallo della morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele. La donna e' stata trovata senza vita l'8 agosto sotto un traliccio dell'alta tensione nei boschi di ...

