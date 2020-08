Charlie Kaufman svela i suoi prossimi progetti: Memory Police e IQ83 (Di giovedì 27 agosto 2020) Il regista Charlie Kaufman ha svelato quali saranno i prossimi due progetti che sta sviluppando: il film Memory Police e la serie IQ83. Charlie Kaufman ha già in mente i progetti che lo vedranno impegnato dopo Sto pensando di finirla qui, in arrivo su Netflix il 4 settembre: Memory Police e IG83. Entrambi gli impegni stanno venendo sviluppati da tempo e si basano su due romanzi che hanno ottenuto molto successo. Memory Police è tratto dal libro giapponese scritto da Yōko Ogawa nel 1994 e lo sviluppo verrà curato da Charlie Kaufman in collaborazione con Arcana, la casa di ... Leggi su movieplayer

