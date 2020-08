Calciomercato Verona – Altro rinforzo in difesa con Magnani (Di giovedì 27 agosto 2020) Calciomercato Verona – L’Hellas Verona mette a segno un Altro colpo per il reparto difensivo di mister Juric. Giangiacomo Magnani – Difensore Dopo l’arrivo di Cetin ecco un Altro tassello per il reparto difensivo del Verona con l’acquisto dal Sassuolo di Giangiacomo Magnani. Il centrale, classe ’95, molto stimato e voluto da Juric arriverà a titolo definitivo in Veneto. Attendiamo ufficialità in giornata. Questa operazione porterebbe alla chiusura della trattativa con il Crotone per il passaggio di Luca Marrone in rossoblu. Calciomercato Verona – Altro rinforzo in difesa con Magnani Giornal.it. Leggi su giornal

DiMarzio : #Verona, #Calciomercato | #Magnani in chiusura - andreatakeapill : RT @CMercato24H24: Il #Verona è pronto a rinforzarsi in difesa. In queste ore si sta chiudendo l’affare con il #Sassuolo per Giangiacomo #M… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, Koray Gunter sarà riscattato dall'Hellas Verona - charliemchouse : Genoa, Koray Gunter sarà riscattato dall'Hellas Verona - a99904573 : RT @DiMarzio: #Verona al lavoro per definire il riscatto di #Gunter e l’operazione #Magnani -