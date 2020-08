Bus in fiamme nella notte in via del Foro Italico: era fuori servizio senza passeggeri (Di giovedì 27 agosto 2020) Un altro bus in fiamme a Roma . È successo nella notte in via del Foro Italico . Il mezzo stava rientrando in rimessa, era quindi fuori servizio senza passeggeri a bordo. 'Mentre percorreva Viale del ... Leggi su leggo

SkyTG24 : #Roma, bus Atac in fiamme su Tangenziale: nessun ferito - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Incendio in tangenziale: bus Atac in fiamme, la vettura era in servizio da 16 anni - romatoday : roma Incendio in tangenziale: bus Atac in fiamme, la vettura era in servizio da 16 anni - FrancjKicca : RT @davideee249: @MercurioPsi 20° bus #ATAC in fiamme - boborobo88 : AGOSTO volge al termine, ma a #Roma tutto rimane uguale. Roma, bus Atac in fiamme nella notte sulla Tangenziale -