Brad Pitt ha una nuova fiamma: la modella Nicole Poturalski (e l’ha portata in Francia) (Di giovedì 27 agosto 2020) Nelle foto, la sagoma di una donna cammina al fianco di Brad Pitt. Sono entrambi in aeroporto, a Le Bourget, appena fuori da Parigi. Lei ha gli occhiali scuri e una mascherina nera a coprirle il viso, nascosto sotto un cappello a tesa larga. Tmz, bibbia del gossip americano, sostiene non sia una sconosciuta, finita per caso accanto all’attore, ma una modella tedesca, che il premio Oscar avrebbe scelto come compagna. Leggi su vanityfair

